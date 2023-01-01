Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель с помощью 2 болтов 1/4"-20. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 75°, а также вращаться на все 360° (панорамная ось фиксируется только с помощью ключа). Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.