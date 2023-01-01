Держатель монитора SmallRig BSE2294 наклонно-поворотный, до 1.2 кг
Код товара : УТ-00044247
Артикул : BSE2294
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.155
Описание
Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель с помощью 2 болтов 1/4"-20. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 75°, а также вращаться на все 360° (панорамная ось фиксируется только с помощью ключа). Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.
- Размеры: 46 х 41.4 х 38 мм
- Вес: 68 г
- Нагрузка: до 1.2 кг
Комплектация: держатель монитора, 2 болта 1/4"-20, 2 шестигранных ключа.