Фиксатор кабеля SmallRig BSC2259, HDMI
Код товара : УТ-00047943
Артикул : BSC2259
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Для кабелей
Описание
Фиксатор HDMI кабеля для площадок SmallRig L-Bracket 2122, 2236 и 2258. Устанавливается в резьбу 1/4", быстро фиксируется и освобождается благодаря удобному рычажку. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI гнездо камеры от повреждений при подобных рывках.
В комплекте:
- Фиксатор кабеля
- 1/4" винт
- Шестигранный ключ
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 58 х 36 х 22 мм
Вес: 34 г