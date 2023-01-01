Фиксатор HDMI кабеля для площадок SmallRig L-Bracket 2122, 2236 и 2258. Устанавливается в резьбу 1/4", быстро фиксируется и освобождается благодаря удобному рычажку. Фиксация кабеля позволяет не только предотвратить потерю соединения при случайном рывке за кабель, но также защищает HDMI гнездо камеры от повреждений при подобных рывках.