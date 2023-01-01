L-образная площадка для камеры Canon EOS RP. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Помимо отверстий для штативных винтов снизу и сбоку выточено крепления стандарта Arca Swiss.