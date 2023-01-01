Площадка SmallRig APL2350 L-Bracket для Canon EOS RP
Код товара : УТ-00044256
Артикул : APL2350 сн
20%
6 990 ₽
5 599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
L-образная площадка для камеры Canon EOS RP. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. Помимо отверстий для штативных винтов снизу и сбоку выточено крепления стандарта Arca Swiss.
- Комплектация: площадка, шестигранный ключ
- Размеры: 148.5 х 92.5 х 61 мм
- Вес: 158 г
- Материалы: алюминиевый сплав