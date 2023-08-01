Описание

Код товара: 134726

L-образная площадка для камер Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7 и Z7 II. Облегчает съемку с вертикальной ориентацией кадра, а также позволяет установить на камеру дополнительный аксессуар (например, внешний монитор или микрофон) через штативные отверстия на боковой панели. Выступы на нижней панели предотвращают поворот площадки относительно камеры. На передней панели под объективом можно закрепить поддержку для FTZ адаптера (арт. 2244). Снизу и сбоку выточено крепления стандарта Arca Swiss для прямой установки на соответствующие штативные головки.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости)

Комплектация: Без коробки

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.