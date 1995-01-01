Комплект SmallRig 5590 Advanced Cage Kit для Sony FX2 включает клетку для камеры, верхнюю рукоятку, фиксатор HDMI кабеля, кистевой ремень и площадку для батарей типа V-Mount. Клетка позволяет навешивать на камеру дополнительные аксессуары, такие как внешние мониторы, микрофоны, лампы подсветки, верхние и боковые ручки, батареи высокой емкости, аксессуары для оптики (моторы фокусировки, подпорки для оптики, компендиумы) и так далее.

Для монтажа оборудования на клетке предусмотрено множество резьбовых гнезд 1/4"-20 (по всему периметру), сверху: гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), холодный башмак и планка НАТО, слева – еще одна планка НАТО. При этом планки выполнены с насечками для фирменных быстросъемных зажимов SmallRig HawkLock. Снизу предусмотрено гнездо QD для крепления совместимых плечевых ремней, также имеются проушины для стандартных ремешков на стропах (как кистевого, так и плечевого). Доступ ко всем органам управления камеры, батарейному отсеку, отсеку карт памяти, горячему башмаку – остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать клетку с камерой на многочисленные совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие возможные крепления. В углублении на дне пластины с помощью магнитов зафиксирован ключ (шестигранник + плоская отвертка).

Клетка фиксируется на камере в 2 точках: через штативное гнездо и через боковое гнездо 1/4", это обеспечивает максимально плотное прилегание и отсутствие люфта. Верхняя пластина клетки является самостоятельным элементом, который устанавливается в 2 гнезда 1/4" на камере и может быть при необходимости снят, если будет мешаться другим аксессуарам (например, оригинальной XLR рукоятке Sony).

Съемный зажим для HDMI кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает HDMI интерфейс камеры от повреждений при случайных рывках за провод.

Верхняя рукоятка устанавливается на планку НАТО – быстро и с возможностью небольшой балансировки при перевесе с одной из сторон. На рукоятке также располагается множество монтажных точек: несколько холодных башмаков и резьбовые гнезда формата 1/4" и ARRI 3/8". Ручка удобна для съемки с нижних ракурсов (от бедра), а также для ношения собранного комплекта в перерывах между съемками.

Наконец, батарейная площадка для аккумуляторов V-Mount устанавливается на клетку снизу и дает возможность использовать батареи высокой емкости – для питания как самой камеры, так и других аксессуаров (осветителей, внешних мониторов).

Характеристики

Размеры: 178 х 162.5 х 159.9 мм

Вес: 562 г

Материалы: клетка: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь кистевой ремешок: кожзам (полиуретан), микрофибра



Комплектация: