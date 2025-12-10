L-площадка SmallRig 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New) (б/у)

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Код товара: УТ-00090052 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-12-10/03 Код товара: УТ-00090052 Артикул: б/у-Ф1 К 2025-12-10/03 Тип аксессуара клетки Все характеристики ​L-площадка SmallRig 5389 для Sigma BF, черная Код товара: 155052 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: LikeNew

Комплектация: Коробочный комплект

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара клетки Описание ​L-площадка SmallRig 5389 для Sigma BF, черная Код товара: 155052 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: LikeNew

Комплектация: Коробочный комплект

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев Видео Наш обзор

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