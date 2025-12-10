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L-площадка SmallRig 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New) (б/у)

  • 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New)
  • 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New)
  • 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New)
  • 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New)
  • 5389 для Sigma BF, черная (состояние Like New)
Код товара:УТ-00090052
Артикул:б/у-Ф1 К 2025-12-10/03

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

​L-площадка SmallRig 5389 для Sigma BF, черная

Код товара: 155052

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: LikeNew
Комплектация: Коробочный комплект
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 6 месяцев