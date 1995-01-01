Довольно необычная, инновационная модель: комплект SmallRig 5203 включает кольцевой осветитель мощностью 3 Вт, а также адаптер для установки 67 мм светофильтров на смартфон. Таким образом, вы можете пользоваться различными светофильтрами (поляризационными, Vario ND, Mist и так далее), а поверх них прикрутить кольцевую лампу для мягкой подсветки. Более того, этот осветитель можно установить в резьбу фотообъективов, чтобы получить эффективную подсветку во время съемки небольших предметов и макро.

Управление очень простое: есть 3 уровня яркости (33% / 66% / 100%) и 3 цветовых температуры на выбор (теплый свет 3200К, молочно-белый 4300К, холодный белый 5600К). Благодаря высокому качеству цветопередачи (CRI 97) вы получите яркие, насыщенные цвета и точное отображение тонов кожи. Кольцевая форма осветителя создает привлекательные блики в глазах, а также убирает с лица ненужные тени. Прибор работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 440 мАч, которого хватает приблизительно на 30 минут при максимальной яркости. Заряжается через USB-C порт, достаточно обычного источника 5В 1А.

SmallRig 5203 совместим с большинством смартфонов Apple, Samsung, vivo, Huawei и других производителей. В зажим помещаются модели толщиной от 6 до 15.8 мм. Благодаря сверхкомпактным размерам его буквально можно носить в кармане.

Осветитель также совместим со следующими аксессуарами:

Клетка SmallRig Mobile Video Cage for Huawei Mate 60 Pro/Pro+ 4511

SmallRig Mobile Video Cage for Huawei Mate 60 Pro/Pro+ 4511 Комплект SmallRig FilMov Mobile Photography Kit for vivo X100 Ultra 4664

Адаптер SmallRig FilMov 67mm Threaded Filter Adapter for iPhone 16 Series 5173

Адаптер SmallRig Threaded Filter Adapter (T-Mount) 67mm 5172

Характеристики