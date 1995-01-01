Осветитель SmallRig 5203 Vibe P30 67mm для смартфона, с адаптером для фильтров 67 мм
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Характеристики
Описание
Довольно необычная, инновационная модель: комплект SmallRig 5203 включает кольцевой осветитель мощностью 3 Вт, а также адаптер для установки 67 мм светофильтров на смартфон. Таким образом, вы можете пользоваться различными светофильтрами (поляризационными, Vario ND, Mist и так далее), а поверх них прикрутить кольцевую лампу для мягкой подсветки. Более того, этот осветитель можно установить в резьбу фотообъективов, чтобы получить эффективную подсветку во время съемки небольших предметов и макро.
Управление очень простое: есть 3 уровня яркости (33% / 66% / 100%) и 3 цветовых температуры на выбор (теплый свет 3200К, молочно-белый 4300К, холодный белый 5600К). Благодаря высокому качеству цветопередачи (CRI 97) вы получите яркие, насыщенные цвета и точное отображение тонов кожи. Кольцевая форма осветителя создает привлекательные блики в глазах, а также убирает с лица ненужные тени. Прибор работает от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 440 мАч, которого хватает приблизительно на 30 минут при максимальной яркости. Заряжается через USB-C порт, достаточно обычного источника 5В 1А.
SmallRig 5203 совместим с большинством смартфонов Apple, Samsung, vivo, Huawei и других производителей. В зажим помещаются модели толщиной от 6 до 15.8 мм. Благодаря сверхкомпактным размерам его буквально можно носить в кармане.
Осветитель также совместим со следующими аксессуарами:
- Клетка SmallRig Mobile Video Cage for Huawei Mate 60 Pro/Pro+ 4511
- Комплект SmallRig FilMov Mobile Photography Kit for vivo X100 Ultra 4664
- Адаптер SmallRig FilMov 67mm Threaded Filter Adapter for iPhone 16 Series 5173
- Адаптер SmallRig Threaded Filter Adapter (T-Mount) 67mm 5172
Характеристики
- Тип света: светодиодный кольцевой
- Мощность: 3 Вт
- Освещенность: 500 лк на 0.3 м (5600К)
- Цветовая температура: 3200К / 4300К / 5600К +/- 300К
- Индекс CRI: 97
- Регулировка мощности: 33% / 66% / 100%
- Дистанционное управление: нет
- Работа от аккумулятора: встроенный литий-полимерный аккумулятор 3.7В 440 мАч, около 0.5 часа работы с максимальной яркостью
- Работа от сети: зарядка и питания от USB-C (5В 1А)
- Система охлаждения: пассивная
- Тип крепления: в резьбу 67 мм
- Вес: нетто: 68 г, брутто: 125 г
- Размеры: 92 х 92 х 13 мм
- Размер упаковки: 12 х 10.3 х 4.3 см
- Комплектация: осветитель, адаптер для установки на смартфон с резьбой 67 мм, кабель USB-C, инструкция
- Страна производства: Китай