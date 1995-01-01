SmallRig 5187 – это не только функциональная, но и красивая клетка для камер Sony A1 II и A9 III. Оцените плавный изгиб в области батарейной ручки камеры и отделку из кожи. Камера с клеткой ложится в руку настолько же удобно, как и без нее. Все органы управления и интерфейсы остаются доступными, можно менять батареи и карты памяти, вращать дисплей, подключать внешнее оборудование.

При этом клетка дает возможность установить различные аксессуары: внешние микрофоны, мониторы, осветители, источники питания, боковые и верхние рукоятки для комфортного захвата, аксессуары для оптики (моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого сверху, слева и снизу располагается множество резьбовых гнезд 1/4"-20, часть из них с отверстиями под боковые шпильки, сверху и снизу – по одному гнезду 3/8" (верхнее в формате Arri 3/8"), сверху – дополнительный холодный башмак, слева – планка НАТО.

Нижняя пластина выполнена в виде «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss для быстрой установки на совместимые штативы и другие крепления. Предусмотрены проушины для кистевого или плечевого ремня, а также гнездо QD Socket (для ремней с системой крепления Quick Disconnect). В углублении на нижней пластине с помощью магнитов крепится ключ-мультитул (шестигранник + плоская отвертка). Клетка фиксируется на камере в трех точках, что обеспечивает максимально плотное соединение, без люфта. Силиконовые накладки защищают корпус камеры от появления царапин.