Аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126 / NP-W126S. Номинальная емкость 1050 мАч, напряжение 7.4В. SmallRig 5062 не требует специального зарядного устройства: достаточно просто подключить его USB кабелем к любому источнику – сетевому адаптеру, универсальному USB-аккумулятору (пауэрбанку), USB-розетке в транспорте – это особенно удобно в дороге. Полная зарядка по USB происходит приблизительно за 2.5 часа, что сопровождается индикацией: во время зарядки светодиод горит красным, по окончанию – зеленым. Аккумулятор также можно заряжать в устройствах для батарей NP-W126ю

SmallRig 5062 обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания и перегрева, пройдена сертификация по требованиям CCC, FCC, CE и RoHS.

Характеристики

Тип: NP-W126

Номинальная емкость: 1050 мАч

Напряжение: 7.4 В

Размеры: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 50 г

Зарядный ток: 5В 1А (через USB), 8.4В 228 / 525 мА (через зарядное устройство)

Рабочая температура: от -10° до 60° С

Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик

Совместимость: