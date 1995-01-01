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Аккумулятор SmallRig NP-W126S, с USB-C портом

  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
  • NP-W126S, с USB-C портом
Код товара:УТ-00090349
Артикул:5062

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126 / NP-W126S. Номинальная емкость 1050 мАч, напряжение 7.4В. SmallRig 5062 не требует специального зарядного устройства: достаточно просто подключить его USB кабелем к любому источнику – сетевому адаптеру, универсальному USB-аккумулятору (пауэрбанку), USB-розетке в транспорте – это особенно удобно в дороге. Полная зарядка по USB происходит приблизительно за 2.5 часа, что сопровождается индикацией: во время зарядки светодиод горит красным, по окончанию – зеленым. Аккумулятор также можно заряжать в устройствах для батарей NP-W126ю

SmallRig 5062 обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания и перегрева, пройдена сертификация по требованиям CCC, FCC, CE и RoHS.

Характеристики

  • Тип: NP-W126
  • Номинальная емкость: 1050 мАч
  • Напряжение: 7.4 В
  • Размеры: 61 х 43 х 27 мм
  • Вес: 50 г
  • Зарядный ток: 5В 1А (через USB), 8.4В 228 / 525 мА (через зарядное устройство)
  • Рабочая температура: от -10° до 60° С
  • Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик

Совместимость:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.