Шарнирный кронштейн SmallRig 4900 10" Rosette Magic Arm, винты ARRI 3/8", 28 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00079750
Артикул:4900
Товар не найден
Характеристики
Тип товараДержатели
Описание
Шарнирный кронштейн SmallRig 4900, полностью выполненный из металла, позволяет устанавливать различные аксессуары (мониторы, осветители, планшеты) и свободно регулировать их положение. Одна центральная рукоятка фиксирует и освобождает все 3 сочленения, центральное розеточное и шаровых на концах кронштейна, что обеспечивает высокую скорость настройки. Для установки оборудования кронштейн оснащен винтом 3/8"-16 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение. Силиконовые накладки на крепежных площадках улучшают сцепление и не царапают технику.
- Длина кронштейна 28 см
- Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры в сложенном состоянии: 17.3 х 6.6 х 2.54 см
- Размеры упаковки: 18.1 х 10.3 х 5 см
- Вес нетто: 275 г
- Вес брутто: 331 г