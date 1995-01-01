Шарнирный кронштейн SmallRig 4900 10" Rosette Magic Arm, винты ARRI 3/8", 28 см, до 3 кг

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Код товара: УТ-00079750 Артикул: 4900 Код товара: УТ-00079750 Артикул: 4900 Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Держатели Описание Шарнирный кронштейн SmallRig 4900, полностью выполненный из металла, позволяет устанавливать различные аксессуары (мониторы, осветители, планшеты) и свободно регулировать их положение. Одна центральная рукоятка фиксирует и освобождает все 3 сочленения, центральное розеточное и шаровых на концах кронштейна, что обеспечивает высокую скорость настройки. Для установки оборудования кронштейн оснащен винтом 3/8"-16 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение. Силиконовые накладки на крепежных площадках улучшают сцепление и не царапают технику. Длина кронштейна 28 см

Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры в сложенном состоянии: 17.3 х 6.6 х 2.54 см

Размеры упаковки: 18.1 х 10.3 х 5 см

Вес нетто: 275 г

Вес брутто: 331 г Видео Наш обзор

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