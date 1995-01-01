Комплект SmallRig 4825 HawkLock Quick Release Cage Kit для Panasonic GH6 / GH7 включает в себя клетку 8424, верхнюю ручку, фиксатор для HDMI и USB-C кабелей, а также шестигранный ключ. Клетка обеспечивает множество монтажных точек для установки дополнительного оборудования: боковых рукояток, внешних микрофонов, мониторов или мониторов-рекордеров, аксессуаров для оптики (моторы follow focus, компендиумы), внешних источников питания и так далее.

Монтажные точки сверху: 2 резьбовых гнезда 1/4", 1 гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), холодный башмак.

Монтажные точки справа: 3 гнезда 1/4", одно из которых с отверстиями под боковые шпильки

Монтажные точки слева: планка НАТО / HawkLock + 4 гнезда 1/4"

HawkLock + 4 гнезда 1/4" Монтажные точки снизу: несколько гнезд 1/4", гнездо QD (для ремней с аналогичным креплением), планка Arca Swiss

Помимо этого, по бокам и снизу располагаются крепления для ремня: как широкие прорези под стропу, так и круглые отверстия под кольца (как на самих камерах GH6 и GH7), что позволяет использовать оригинальные ремни Panasonic. На нижней пластине в углублении с помощью магнитов фиксируется ключ (шестигранник + плоская отвертка). Сама клетка фиксируется на камере в 3 точках, через штативное гнездо и по бокам, это обеспечивает максимально плотное крепление без какого-либо люфта.

Планка HawkLock Quick Release – это усовершенствованная планка НАТО (ширина 21 мм), которая также поддерживает проприетарные крепления SmallRig HawkLock (зажимы с автоматической фиксацией).

Верхняя рукоятка устанавливается в гнездо ARRI 3/8" на верхней площадке и фиксируется шестигранным ключом. Боковые шпильки предотвращают самопроизвольное вращение относительно корпуса клетки. На рукоятке располагается еще множество точек крепления для аксессуаров: несколько гнезд 1/4", несколько холодных башмаков, 2 гнезда ARRI 3/8". Рукоятка выполнена из алюминиевого сплава, а в нижней расположена анатомическая силиконовая накладка под пальцы. Ручка удобна как для ношения камеры между съемками, так и для записи кадров с нижнего ракурса (от бедра).

Фиксатор для HDMI и USB-C кабелей предотвращает их самопроизвольное отключение, а также защищает соответствующие гнезда камеры от повреждений при сильных рывках за кабель.

Характеристики