Провод SmallRig 4791 USB-C (Прямой) на USB-C (Угловой) поддерживает высокоскоростную передачу данных, достигающую 20 Гбит/с, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, гарантируя бесперебойную передачу данных и зарядку.

Изготовленный из силиконового материала, кабель обеспечивает удобное и гибкое прикосновение, а разъемы из алюминиевого сплава обеспечивают надежную прочность. Благодаря двум интерфейсам USB-C с прямыми и угловыми вариантами, он может похвастаться широкой совместимостью с большинством устройств.

Поддерживает USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0

Совместимость с USB Type-C Rev 2.2

Совместимость с USB PD 3.0

Комплектация:

Провод SmallRig 4791 USB-C (Прямой) to USB-C (Угловой) Data Cable 35 см

Руководство пользователя

Технические данные:

Размеры продукта: 350,0 x 12,0 x 6,5 мм

Размеры упаковки: 135,0 x 110,0 x 10,0 мм

Вес продукта: 17,0 ± 5,0 г

Вес упаковки: 31,0 ± 5,0 г

Материалы: Силикон, ТПЭ, Алюминиевый сплав