Кабель USB Type C SmallRig 4789 идеально подходит для быстрой зарядки и передачи данных, что делает его незаменимым аксессуаром для всех владельцев современных гаджетов. Этот высококачественный кабель предназначен для использования в различных сценариях, включая видеосъемку и подключение мобильных устройств. Прямые штекеры обеспечивают надежное и удобное подключение, а совместимость с протоколами USB 3.1, 3.0 и 2.0 гарантирует высокую скорость передачи данных до 20 Гбит/с и эффективную зарядку до 100 Ватт.

Данный кабель способен поддерживать технологии Power Delivery (PD), что позволяет осуществлять быструю зарядку устройств, значительно сокращая время ожидания. Благодаря его универсальности, вы сможете использовать его как для подключения смартфонов, так и для работы с различными периферийными устройствами – от видеокамер до ноутбуков. Подходит для профессионалов и любителей, занимающихся видеосъемкой, он станет отличным дополнением к любому оборудованию, обеспечивая необходимую стабильность и быстродействие.

Кабель USB Type C SmallRig 4789 – это идеальное решение для тех, кто ценит качество и эффективность в использовании своих гаджетов. Не упустите возможность улучшить свой опыт работы с техникой, выбрав этот функциональный и надежный кабель.