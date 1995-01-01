Описание

Металлическая клетка для камеры Sony A9 III позволяет установить на камеру все необходимые аксессуары, не затрудняя при этом доступ к органам управления, батарейному отсеку, горячему башмаку и другим интерфейсам. Для монтажа аксессуаров предусмотрен холодный башмак (сверху), планка НАТО (слева), а также множество отверстий 1/4" и 3/8", расположенных по всему периметру. Эргономичный дизайн обеспечивает комфортный захват, рукоятка покрыта натуральной коровьей кожей, чтобы камера не скользила в пальцах.

Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому клетка быстро устанавливается на совместимые штативы, стабилизаторы и другие держатели. Камера фиксируется внутри клетки в 3 точках: снизу штативным винтом и винтом М4, плюс винтом М2.5 через левую проушину для ремня, тем самым исключается какой-либо люфт клетки относительно камеры. При этом на клетке предусмотрены собственные проушины для крепления кистевого или плечевого ремня, а также специальное гнездо для ремней QD (снизу).

Зажим для HDMI кабеля, который идет в базовом комплекте, защищает HDMI гнездо камеры от повреждения в случае случайных резких рывков за кабель. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован ключ-мультитул (плоская отвертка + шестигранник).