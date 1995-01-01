Рассеиватель SmallRig 4529 Silicone Diffuser для RC60B
Код товара : УТ-00073050
Артикул : 4529
1 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мягкий силиконовый диффузор SmallRig 4529 устанавливается на светодиодный осветитель RC60B. Насадка увеличивает угол рассеивания света и смягчает светотеневой рисунок.
- Материалы: силикон
- Вес: 75 г
- Размеры: φ120mm x 55 мм
- Размеры упаковки: 162 х 121 х 71 мм
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