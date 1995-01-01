Главная страница Осветительное оборудование Постоянный свет Рассеиватель SmallRig 4529 Silicone Diffuser для RC60B

Рассеиватель SmallRig 4529 Silicone Diffuser для RC60B

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073050 Артикул : 4529



Мягкий силиконовый диффузор SmallRig 4529 устанавливается на светодиодный осветитель RC60B. Насадка увеличивает угол рассеивания света и смягчает светотеневой рисунок. Задать вопрос 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Мягкий силиконовый диффузор SmallRig 4529 устанавливается на светодиодный осветитель RC60B. Насадка увеличивает угол рассеивания света и смягчает светотеневой рисунок. Материалы: силикон

Вес: 75 г

Размеры: φ120mm x 55 мм

φ120mm x 55 мм Размеры упаковки: 162 х 121 х 71 мм

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.