Комплект SmallRig 4520 состоит клетки для Nikon Z6 III (арт. 4519), металлической верхней рукоятки и зажима-фиксатора для HDMI и USB кабелей. Клетка вытачивается из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает дополнительную надежность и жесткость конструкции. Основное предназначение клетки: установка на камеру дополнительных аксессуаров, таких как рукоятки, внешние микрофоны, мониторы и мониторы-рекордеры, батареи высокой емкости, аксессуары для оптики (приводы follow focus, бленды-компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру расположены резьбовые гнезда 1/4", сверху и сбоку – по одному гнезду ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху – холодный башмак, слева – планка НАТО с дополнительными насечками для оригинальной быстросъемной системы SmallRig HawkLock.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому камера легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие держатели. Клетка создана специально для Z6 III, продуманная конструкция не блокирует доступ к органам управления, батарейному отсеку и картам памяти, сохраняется возможность откидывать и вращать экран камеры (установка фиксатора для кабелей ограничивает угол вращения).

Клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и двумя винтами М2.5 через боковые кольца для ремня, что обеспечивает максимально плотное соединение, без люфта. При этом на самой клетке проушины для ремня дублируются, а на нижней пластине дополнительно предусмотрено гнездо QD – для совместимых ремней. В углублении снизу с помощью магнитов крепится небольшой ключ 2 в 1: шестигранник и плоская отвертка.

Верхняя рукоятка устанавливается в гнездо ARRI 3/8", боковые шпильки предотвращают ее самопроизвольное вращение относительно корпуса камеры. На рукоятке также предусмотрено множество монтажных точек: 3 холодных башмака, гнезда ARRI 3/8" и 1/4"ю В углублении сбоку магнитами удерживается шестигранный ключ, который потребуется для установки и снятия рукоятки. Эргономичная форма ручки со сглаженными гранями обеспечивает комфортный захват. Верхняя рукоятка удобна для съемки с нижнего ракурса (от бедра и ниже), а также просто для ношения камеры.

Фиксатор для USC и HDMI кабелей обеспечивает надежное соединение, а также предотвращает повреждение соответствующих гнезд камеры при случайных рывках за кабель, что может привести к дорогостоящему ремонту.