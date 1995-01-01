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Держатель SmallRig 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"

  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
  • 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7"
Код товара:УТ-00088330
Артикул:4490

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шарнирный кронштейн SmallRig 4490 HawkLock H21 Magic Arm 7" обладает инновационным, автоматически фиксирующимся креплением HawkLock: достаточно просто завести зажим на планку HawkLock до щелчка, и замок закроется самостоятельно. Для освобождения крепления нужно просто нажать на кнопку сбоку. Максимальная длина: 18 см (7 дюймов).

Шаровые головки с обоих концов кронштейна позволяют свободно вращать и наклонять как сам держатель, так и установленное на него оборудование. И головки, и центральная зубчатая муфта запираются одной рукояткой (принцип Magic Arm), что делает настройку максимально простой: одной рукой вы придаете аксессуару желаемое положение, а второй сразу же фиксируете его.

Поскольку планки типа HawkLock пока не слишком популярны, в комплекте идут две площадки-адаптера, которые устанавливаются на стандартный винт 1/4" с боковыми шпильками (шпильки съемные).

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Размеры в сложенном положении: 103.5 х 65 х 43.5 мм
  • Размер упаковки: 15.5 х 8.2 х 4.2 см
  • Вес нетто: 242 г
  • Вес с упаковкой: 290 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон