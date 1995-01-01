Штатив SmallRig 4475 CT210 с видеоголовой, клипсовые замки, алюминий
Код товара : УТ-00073790
Артикул : 4475
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Штатив SmallRig 4475 CT210 разработан специально для путешествий и съемки видео. Головка штатива с системой демпфирования обеспечивает плавное панорамирование камеры. При центре тяжести на высоте 55 мм система панорамирования и предустановленная система контрбаланса позволяют точно управлять камерой или другими устройствами весом до 3 кг для отличного динамического баланса. Головка видеоштатива способна выдерживать до 6 кг.
Четырехсекционные ножки с быстрыми замками позволяют за секунды изменить рабочую высоту до 192 см, а съемный центральный столб можно перевернуть для съемки с низкого угла. Убрав одну из ножек и прикрепив ее к головке, можно превратить штатив в монопод. Имеется регулировка угла в 3 положения (23° / 55° / 80°) для быстрой настройки угла съемки. Головка также вращается на 360° и наклоняется на 90° / -65°, чтобы снимать стабильно под разными углами. Более того, на штативе можно установить аксессуары, через резьбовое отверстие 1/4"-20. С его весом всего 2,53 кг и грузоподъемностью до 6 кг, этот штатив станет отличным спутником для съемки на открытом воздухе.
Характеристики:
- Размеры: 610 x 115 x 125 мм
- Вес: 2,53 кг ± 0,1 кг
- Длина в сложенном виде: 61 см
- Диапазон высоты: 29 ~ 192 см
- Максимальная высота (с опущенной центральной колонной): 155 см
- Максимальная высота: 192 см
- Минимальная высота: 29 см
- Диапазон высоты (режим монопода): 60–200 см
- Материалы: алюминиевый сплав, ПОМ, нержавеющая сталь, силикон.
Комплектация:
- Штатив
- Держатель для смартфона
- Шестигранный ключ
- Сумка для переноски