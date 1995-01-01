Описание

Штатив SmallRig 4475 CT210 разработан специально для путешествий и съемки видео. Головка штатива с системой демпфирования обеспечивает плавное панорамирование камеры. При центре тяжести на высоте 55 мм система панорамирования и предустановленная система контрбаланса позволяют точно управлять камерой или другими устройствами весом до 3 кг для отличного динамического баланса. Головка видеоштатива способна выдерживать до 6 кг.

Четырехсекционные ножки с быстрыми замками позволяют за секунды изменить рабочую высоту до 192 см, а съемный центральный столб можно перевернуть для съемки с низкого угла. Убрав одну из ножек и прикрепив ее к головке, можно превратить штатив в монопод. Имеется регулировка угла в 3 положения (23° / 55° / 80°) для быстрой настройки угла съемки. Головка также вращается на 360° и наклоняется на 90° / -65°, чтобы снимать стабильно под разными углами. Более того, на штативе можно установить аксессуары, через резьбовое отверстие 1/4"-20. С его весом всего 2,53 кг и грузоподъемностью до 6 кг, этот штатив станет отличным спутником для съемки на открытом воздухе.

Характеристики:

Размеры: 610 x 115 x 125 мм

Вес: 2,53 кг ± 0,1 кг

Длина в сложенном виде: 61 см

Диапазон высоты: 29 ~ 192 см

Максимальная высота (с опущенной центральной колонной): 155 см

Максимальная высота: 192 см

Минимальная высота: 29 см

Диапазон высоты (режим монопода): 60–200 см

Материалы: алюминиевый сплав, ПОМ, нержавеющая сталь, силикон.

Комплектация: