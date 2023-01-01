Верхняя ручка SmallRig 4441 для установки на клетку с помощью зажимному креплению под планку НАТО. На ручке расположены 2 холодных башмака для аксессуаров, а также множество отверстий под крепления 1/4", ARRI 3/8", благодаря которым на ней можно закрепить дополнительные аксессуары, например: внешний монитор, микрофон или приемник для беспроводной микрофонной системы. Центр тяжести ручки можно регулировать, перемещая ее вперед или назад с помощью зажима NATO, диапазон регулировки составляет 80 мм. Также в комплект входит магнитный шестигранный ключ, помогающий затянуть стопорный винт ARRI для легкой разборки и сборки.