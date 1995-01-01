Облегченная боковая ручка с кнопкой беспроводного управления для смартфонных клеток Smallrig. Частично выполнена из алюминия, частично из АБС пластика, накладки из силикона. Положение по высоте регулируется, соединительная часть перекидывается на любую из сторон, поэтому ручку можно прикрепить как справа, так и слева. В верхней части ручки имеется крепление холодный башмак для установки микрофона или освещения. Использование одной или двух рукояток значительно снижает дрожание и раскачку телефона при съемке.