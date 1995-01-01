Комплект SmallRig 4398 для iPhone 15 Pro, клетка и боковая ручка с кнопкой управления
Код товара : УТ-00072466
Артикул : 4398
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мобильный видеокомплект SmallRig для iPhone 15 Pro представляет собой удобное решение для видеосъемки и видеоблогинга. Он включает в себя одну ручку беспроводного управления, которая позволяет снимать видео с легкостью, обеспечивая стабильность и качество. Клетка комплекта имеет несколько отверстий с резьбой 1/4"-20 и холодный башмак, что позволяет легко крепить ручку, штатив, микрофон, светодиодную видеолампу и другие аксессуары. Быстроразъемная конструкция SmallRig обеспечивает быстрое переключение между режимами съемки.
Каркас комплекта выполнен из прочного металла, что позволяет его использовать с объективами разных типов, такими как объектив с байонетом M или с резьбой 17 мм/37 мм, а также объектив серии Moment T. Комплект обеспечивает полный доступ ко всем кнопкам, портам, радару и широкоугольному объективу iPhone, а также совместим с беспроводным зарядным устройством MagSafe, обеспечивая защиту от ударов и царапин.
Комплектация:
- клетка
- беспроводная быстросъемная боковая ручка
- запасной Винт
Характеристики:
- Размеры: 163.2 х 89.3 х 17.1 мм
- Вес: 266 г ± 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, пластик