Описание

Мобильный видеокомплект SmallRig для iPhone 15 Pro представляет собой удобное решение для видеосъемки и видеоблогинга. Он включает в себя одну ручку беспроводного управления, которая позволяет снимать видео с легкостью, обеспечивая стабильность и качество. Клетка комплекта имеет несколько отверстий с резьбой 1/4"-20 и холодный башмак, что позволяет легко крепить ручку, штатив, микрофон, светодиодную видеолампу и другие аксессуары. Быстроразъемная конструкция SmallRig обеспечивает быстрое переключение между режимами съемки.

Каркас комплекта выполнен из прочного металла, что позволяет его использовать с объективами разных типов, такими как объектив с байонетом M или с резьбой 17 мм/37 мм, а также объектив серии Moment T. Комплект обеспечивает полный доступ ко всем кнопкам, портам, радару и широкоугольному объективу iPhone, а также совместим с беспроводным зарядным устройством MagSafe, обеспечивая защиту от ударов и царапин.

Комплектация:

клетка

беспроводная быстросъемная боковая ручка

запасной Винт

Характеристики: