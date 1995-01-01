Комплект SmallRig 4392 для iPhone 15 Pro Max, клетка, боковые ручки с кнопкой управления
Код товара : УТ-00072464
Артикул : 4392
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Модель SmallRig 4392 для iPhone 15 Pro Max оснащена двумя ручками для стабильной съемки видео и влогов. Благодаря беспроводному управлению можно осуществлять съемку одним нажатием кнопки. Клетка имеет несколько отверстий с резьбой 1/4"-20 и холодные башмаки для крепления ручки, штатива, микрофона, светодиодной видеолампы и других аксессуаров. Все они совместимы с новой системой экосистемой SmallRig, что позволяет легко и мгновенно переключаться между съемкой в горизонтальной и вертикальной ориентации.
Металлический каркас поддерживает различные типы объективов, включая M-Mount, а также пользовательские объективы с резьбой 17мм/37мм из серии Moment T. Клетка имеет выемку, обеспечивающую полный доступ к кнопкам, портам, радару и сверхширокоугольному объективу iPhone. Кроме того, она снабжена интегрированными подушечками, которые защищают от возможных ударов и царапин.
Комплектация:
- клетка
- беспроводная быстросъемная боковая ручка
- быстросъемная боковая ручка
- запасной Винт
Характеристики:
- Размеры: 176.6 х 95.5 х 17.1 мм
- Вес: 436 г ± 5 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон, пластик