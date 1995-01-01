Стойка SmallRig 4379 RA-S200, 200 см, до 4 кг, без амортизации
Код товара : УТ-00073180
Артикул : 4379
5 190 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
SmallRig 4379 RA-S200 – компактная и легкая стойка, которая отлично подходит для выездной съемки, ведь длина в сложенном положении составляет всего 56 см. Стойка предназначена для накамерных фотовспышек, небольших светодиодных панелей и легких моделей моноблоков – максимальная нагрузка составляет 4 кг. В комплекте идет металлическая шаровая головка, которая позволяет свободно регулировать наклон установленного осветителя.
- Высота: от 56 до 200 см.
- Нагрузка: до 4 кг
- Длина в сложенном положении: 56 см
- Вес: 1 кг
- Крепление: «палец» 5/8" (съемный) + винт 1/4"-20
- Вес брутто: 1.15 кг
- Размеры упаковки: 59 х 36 х 22 см
- Материалы: 55% сталь, 33% алюминиевый сплав, 10% пластик, 0.2% нержавеющая сталь.
Комплектация:
- стойка
- шаровая головка
- «палец» (шпигот) 5/8"
- тканевый чехол
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