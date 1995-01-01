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Стойка SmallRig 4379 RA-S200, 200 см, до 4 кг, без амортизации

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073180 Артикул : 4379

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SmallRig 4379 RA-S200 – компактная и легкая стойка, которая отлично подходит для выездной съемки, ведь длина в сложенном положении составляет всего 56 см. Стойка предназначена для накамерных фотовспышек, небольших светодиодных панелей и легких моделей моноблоков – максимальная нагрузка составляет 4 кг. В комплекте идет металлическая шаровая головка, которая позволяет свободно регулировать наклон установленного осветителя. Задать вопрос 5 190 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание SmallRig 4379 RA-S200 – компактная и легкая стойка, которая отлично подходит для выездной съемки, ведь длина в сложенном положении составляет всего 56 см. Стойка предназначена для накамерных фотовспышек, небольших светодиодных панелей и легких моделей моноблоков – максимальная нагрузка составляет 4 кг. В комплекте идет металлическая шаровая головка, которая позволяет свободно регулировать наклон установленного осветителя. Высота: от 56 до 200 см.

Нагрузка: до 4 кг

Длина в сложенном положении: 56 см

Вес: 1 кг

Крепление: «палец» 5/8" (съемный) + винт 1/4"-20

Вес брутто: 1.15 кг

Размеры упаковки: 59 х 36 х 22 см

Материалы: 55% сталь, 33% алюминиевый сплав, 10% пластик, 0.2% нержавеющая сталь. Комплектация: стойка

шаровая головка

«палец» (шпигот) 5/8"

тканевый чехол

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