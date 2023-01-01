Описание

Компактный и мощный светодиодный осветитель со встроенным литий-ионным аккумулятором очень удобен для выездной съемки на различных локациях. Может использоваться как со стойки, так и с рук: для этого в комплекте идет удобная прорезиненная рукоятка, а весит он всего 650 г. COB светодиод круглой формы обеспечивает естественные блики в глазах модели и на других глянцевых поверхностях. Благодаря байонетному креплению Bowens может использоваться с широким диапазоном светоформирующих насадок: с софтбоксами, портретными тарелками, линзами Френеля и так далее. Цветовая температура регулируется в пределах от 2700К (очень теплый) до 6500К (холодный свет), что позволяет сбалансировать данный осветитель с другими источниками света на локации: например, с солнечным светом, домашним или уличным освещением.

SmallRig RC 60B COB обладает высокой точностью цветопередачи CRI 97+ / TLCI 98+ / SSI Average 89, поэтому вы не будете испытывать проблем с передачей таких сложных оттенков, как, например, тона кожи. Отдельно стоит упомянуть тихий вентилятор: даже в режиме максимальной нагрузки его уровень шума на расстоянии 1 м не превышает 26 дБ, а при 50% нагрузке (ECO mode) – 23 дБ. Это делает его практически бесшумным.

Управление осуществляется с помощью 2 удобных рукояток и крупного LED-дисплея, расположенного на левой стороне прибора. Помимо стандартных режимов постоянного свечения, у SmallRig RC 60B COB имеется 9 режимов спецэффектов, которые имитируют вспышки от молний, фотовспышки, мерцание неисправной лампочки, отблески от открытого огня и так далее.

Для ситуаций, когда вам необходима длительная работа без доступа к розеткам, в комплекте идет держатель для универсальных USB аккумуляторов (Powerbank). Обратите внимание: аккумулятор должен поддерживать отдачу тока мощностью не менее 65 Вт, иначе осветитель не сможет работать в полную мощность. Для подзарядки встроенного аккумулятора можно использовать батареи и с меньшим током отдачи.

Комплектация