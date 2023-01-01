Описание

Держатель SmallRig 4373 Crab-Shaped Super Clamp может использоваться с самым разным оборудованием: он оснащен площадкой с винтом 1/4" для небольших камер или аксессуаров (максимальная нагрузка: 1.5 кг), в комплекте также идет адаптер для экшен-камер и держатель для телефонов. Зажим в форме клешни позволяет устанавливать его на столешницы, трубы, перекладины, 15-мм направляющие стержни и другие объекты толщиной от 14 до 54 мм. Благодаря резиновым накладкам на губках закрепленный зажим не поворачивается и не оставляет царапин на поверхностях. Шарнирный кронштейн типа Magic arm позволяет свободно настроить положение камеры.

Телефонный адаптер рассчитан на смартфоны шириной от 56 до 86 мм и толщиной до 9 мм. Он также снабжен резиновыми накладками для надежного захвата вашего устройства.

Комплектация

Струбцинный зажим

Шарнирный кронштейн

Адаптер для экшен-камер

Держатель для телефона

Характеристики