Держатель SmallRig 4373 для камер, экшн-камер и смартфонов
Код товара : УТ-00071951
Артикул : 4373
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Держатель SmallRig 4373 Crab-Shaped Super Clamp может использоваться с самым разным оборудованием: он оснащен площадкой с винтом 1/4" для небольших камер или аксессуаров (максимальная нагрузка: 1.5 кг), в комплекте также идет адаптер для экшен-камер и держатель для телефонов. Зажим в форме клешни позволяет устанавливать его на столешницы, трубы, перекладины, 15-мм направляющие стержни и другие объекты толщиной от 14 до 54 мм. Благодаря резиновым накладкам на губках закрепленный зажим не поворачивается и не оставляет царапин на поверхностях. Шарнирный кронштейн типа Magic arm позволяет свободно настроить положение камеры.
Телефонный адаптер рассчитан на смартфоны шириной от 56 до 86 мм и толщиной до 9 мм. Он также снабжен резиновыми накладками для надежного захвата вашего устройства.
Комплектация
- Струбцинный зажим
- Шарнирный кронштейн
- Адаптер для экшен-камер
- Держатель для телефона
Характеристики
- Размеры: 238 х 92 х 25 мм
- Размеры упаковки: 145 х 104 х 57 мм
- Вес нетто: 259 г
- Вес брутто: 320 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон