Описание

Универсальный комплект для видеоблогинга SmallRig Smartphone Vlog Tripod Kit VK-50 Advanced Version.

Основные особенности:

Два устройства в одном: устойчивый настольный штатив и удобный селфи-монопод.

Телескопическая трехсекционная конструкция позволяет легко изменять длину селфи-монопода от 18 до 30 сантиметров.

Удобная и безопасная установка смартфона в держатель благодаря системе Easy Loading.

Быстрый переход между горизонтальным и вертикальным положением камеры.

Два разъема «холодный башмак» на держателе смартфона для установки дополнительных аксессуаров.

Компактный биколорный осветитель (цветовая температура 2700-6500K) для красивой картинки в любой ситуации.

Направленный микрофон с кабелем TRS / Type-C (адаптер Type-C / Lightning входит в комплект) для высококачественной записи звука.

Комплект для видеоблогинга SmallRig 4369 VK-50 – это универсальное решение для всех создателей мобильного контента. Используя VK-50, вы выведите свой видеоблог на новый уровень.

Настольный штатив имеет впечатляющую полезную нагрузку 1,5 кг, чтобы без проблем закрепить все необходимые для съемки устройства и аксессуары. Силиконовые накладки на ножках обеспечивают отличную устойчивость даже на гладких поверхностях. В сложенном положении штатив превращается в селфи-монопод с эргономичной рукояткой. Подобрать оптимальную дистанцию съемки для реалистичных пропорций лица в кадре во время стрима не составит труда. Благодаря телескопической трехсекционной конструкции длину селфи-монопода можно легко изменить от 18 до 30 сантиметров.

Система Easy Loading делает установку смартфона в держатель простой и безопасной для ваших пальцев, а поворотный механизм позволит быстро менять положение камеры с горизонтального на вертикальное и обратно. Два разъема «холодный башмак» на держателе смартфона расширяют возможности по использованию установки дополнительных аксессуаров.

Сделать вашу кадры ярче и красочней в любой ситуации с помощью компактного светодиодного осветителя. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2200 мАч обеспечивает до 100 минут работы на максимальной яркости.

Направленный микрофон для высококачественной записи звука в любой ситуации. Его легко подключить, как к устройствам с Android, так и iOS, для этого в комплекте есть кабель TRS / Type-C и адаптер Type-C / Lightning.