Описание

Складной октабокс SmallRig 4358 RA-D30 создан специально для светодиодного моноблока RC 60B. Он очень компактный и легкий, что очень удобно для выездных съемок на удаленных локациях. Софтбокс оснащен быстрораскладной конструкцией: подготовка к работе занимает менее 1 минуты, а перевод в сложенное положение вообще осуществляется одним движением.

RA-D30 может использоваться двумя способами: если не устанавливать тканевый рассеиватель, то он работает как рефлектор типа Магнум, создавая жесткий направленный свет с глубокими тенями – такая схема хорошо подходит для fashion и beauty жанров. При установке рассеивателя свет значительно смягчается, с таком варианте он отлично подходит для классических портретов. Тканевые соты, устанавливающиеся на липучки, позволяют ограничить рассеивание света для создания более контрастного светотеневого рисунка.

Октабокс SmallRig 4358 RA-D30 оснащен стандартным байонетным креплением Bowens и чисто технически может устанавливаться на любые приборы с соответствующим байонетом. Однако его использование на высокомощных осветителях (100 Вт и выше) может привести к перегреву и повреждению как софтбокса, так и самого осветителя.

Характеристики

Диаметр: 29 см

Глубина: 22 см

Размеры в сложенном состоянии: 23 х 10 см

Угол освещения: 45° (с тканевыми сотами)

Вес: 290 г

Вес брутто: 400 г.

Материалы: 60% алюминий, 30% сталь, 5% нержавеющая сталь, 3% нейлон, 2% полипропилен

Комплектация