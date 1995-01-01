Стойка-журавль SmallRig 4344 RA-C330 C Light Stand with Boom Arm, до 10 кг
Код товара : УТ-00073178
Артикул : 4344
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Стойка-журавль SmallRig 4344 RA-C330 C Light Stand выполнена частично из высокопрочной нержавеющей стали, частично из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка при горизонтальном расположении журавля: 10 кг, максимальная вертикальная нагрузка на стойку: 20 кг. Одна из ног скользит по вертикали, что позволяет размещать стойку на таких неровных поверхностях как, например, лестницы. Ручки-фиксаторы увеличены для удобства работы. Все ноги снимаются для компактного размещения в сумке при транспортировке.
Стойка-журавль позволяет размещать осветительные приборы вертикально над снимаемой сценой.
Комплектация
- стойка
- журавль
- шаровая головка - 2 шт.
- ножки - 3 шт.
- сумка для песка / балласта
- чехол
Спецификация
- Длина в сложенном виде: 131 см
- Высота в рабочем положении: 150 - 330 см
- Вес: 7 кг
- Вес брутто: 7.5 кг
- Размеры упаковки: 135 х 30 х 21.5 см
- Материалы: 53% нержавеющая сталь, 40% алюминиевый сплав, 6% сталь, 1% другие материалы