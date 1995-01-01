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Стойка-журавль SmallRig 4344 RA-C330 C Light Stand with Boom Arm, до 10 кг

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073178 Артикул : 4344

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Стойка-журавль SmallRig 4344 RA-C330 C Light Stand выполнена частично из высокопрочной нержавеющей стали, частично из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка при горизонтальном расположении журавля: 10 кг, максимальная вертикальная нагрузка на стойку: 20 кг. Одна из ног скользит по вертикали, что позволяет размещать стойку на таких неровных поверхностях как, например, лестницы. Ручки-фиксаторы увеличены для удобства работы. Все ноги снимаются для компактного размещения в сумке при транспортировке. Задать вопрос 20 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Стойка-журавль SmallRig 4344 RA-C330 C Light Stand выполнена частично из высокопрочной нержавеющей стали, частично из алюминиевого сплава. Максимальная нагрузка при горизонтальном расположении журавля: 10 кг, максимальная вертикальная нагрузка на стойку: 20 кг. Одна из ног скользит по вертикали, что позволяет размещать стойку на таких неровных поверхностях как, например, лестницы. Ручки-фиксаторы увеличены для удобства работы. Все ноги снимаются для компактного размещения в сумке при транспортировке. Стойка-журавль позволяет размещать осветительные приборы вертикально над снимаемой сценой. Комплектация стойка

журавль

шаровая головка - 2 шт.

ножки - 3 шт.

сумка для песка / балласта

чехол Спецификация Длина в сложенном виде: 131 см

Высота в рабочем положении: 150 - 330 см

Вес: 7 кг

Вес брутто: 7.5 кг

Размеры упаковки: 135 х 30 х 21.5 см

Материалы: 53% нержавеющая сталь, 40% алюминиевый сплав, 6% сталь, 1% другие материалы

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