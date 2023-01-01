Описание

Батарейная площадка SmallRig 4341 крепится к клетке или другому держателю с помощью винта 1/4"-20. На площадку устанавливается аккумулятор типа Sony NP-F, а адаптер NP-FZ100 вставляется в батарейный отсек камеры вместо оригинальной батареи, что позволяет значительно продлить непрерывное время работы камеры. Адаптер обладает декодированным чипом, благодаря чему он распознается камерой как «родная» батарея, камера не сообщает об ошибках и показывает корректный уровень заряда на дисплее.

По бокам площадки располагаются выходы DC 7.4 В и DC 12 В: к первому подключается батарейный адаптер, второй порт можно использовать для питания других устройств. Также имеется порт USB-C, который работает как на выход, так и на вход: его можно использовать для зарядки NP-F аккумулятора или для питания какого-либо внешнего устройства (например, можно подзарядить свой телефон в дороге). Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда батареи и ход зарядки. Все порты обладают встроенной защитой от короткого замыкания, поэтому вашей технике ничего не угрожает.

Батарейная площадка выполнена в полностью металлическом (алюминиевом) корпусе, что обеспечивает высокую надежность и ударостойкость. Контакты позолочены для лучшей электропроводности.

Камеры, проверенные на совместимость:

Sony α6600 / α9 II / α7 III / α7R III / α1 / α7C / α7S III / α7R IV / α7R V / α6700 / FX3 / FX30 / α7CR / α7C II / α7 IV / ZV-E1

Комплектация:

Батарейная площадка 3168B NP-F Battery Adapter Mount Plate

Батарейный адаптер NP-FZ100 со встроенным кабелем питания

Винт 1/4"-20

Шестигранный ключ

Инструкция

Характеристики