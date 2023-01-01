Площадка для аксессуаров SmallRig 4339 обеспечивает 2 дополнительных холодных башмака для аксессуаров в дополнение к горячему башмаку самой камеры. Площадка устанавливается в крепления для плечевого ремня, при этому проушины для ремня дублируются на самой площадке, поэтому вы по-прежнему можете пользоваться кистевым или плечевым ремнем. Доступ ко всем клавишам и дискам на верхней панели камеры сохраняется открытым. Данная площадка наиболее полезна при съемке видео: она позволяет одновременно расположить на камере, к примеру, внешний монитор, внешний микрофон и небольшую лампу подсветки.