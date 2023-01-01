Площадка для аксессуаров SmallRig 4339 Dual Cold Shoe Mount Plate для Sony A6700
Код товара : УТ-00071969
Артикул : 4339
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Площадка для аксессуаров SmallRig 4339 обеспечивает 2 дополнительных холодных башмака для аксессуаров в дополнение к горячему башмаку самой камеры. Площадка устанавливается в крепления для плечевого ремня, при этому проушины для ремня дублируются на самой площадке, поэтому вы по-прежнему можете пользоваться кистевым или плечевым ремнем. Доступ ко всем клавишам и дискам на верхней панели камеры сохраняется открытым. Данная площадка наиболее полезна при съемке видео: она позволяет одновременно расположить на камере, к примеру, внешний монитор, внешний микрофон и небольшую лампу подсветки.
- Размеры: 138.6 х 31.8 х 20.9 мм
- Размеры упаковки: 222 х 38 х 25.5 мм
- Вес: 16 г
- Вес брутто: 40 г
- Материалы: алюминиевый сплав