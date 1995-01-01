Площадка SmallRig 4338 Baseplate создана специально для беззеркальной камеры Sony A6700. Она увеличивает общую высоту камеры, что делает ее захват в руке более комфортным – в особенности для людей с большими ладонями. Нижняя пластина выточена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому вы сможете быстро установить камеру на совместимый штатив, стабилизатор или другой держатель. Также предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня и несколько штативных гнезд 1/4" и 3/8" для установки камеры на различные крепления.

В углублении с внешней стороны на магнитах закреплен небольшой ключ-монетка, который поможет установить или снять площадку с камеры. Благодаря специальным рельефным выступам на поверхности площадка плотно садится на Sony A6700, не вращаясь из стороны в сторону.