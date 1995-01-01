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Площадка SmallRig 4338 Baseplate для Sony A6700

  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
  • 4338 Baseplate для Sony A6700
Код товара:УТ-00071968
Артикул:4338

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Площадка SmallRig 4338 Baseplate создана специально для беззеркальной камеры Sony A6700. Она увеличивает общую высоту камеры, что делает ее захват в руке более комфортным – в особенности для людей с большими ладонями. Нижняя пластина выточена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому вы сможете быстро установить камеру на совместимый штатив, стабилизатор или другой держатель. Также предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня и несколько штативных гнезд 1/4" и 3/8" для установки камеры на различные крепления.

В углублении с внешней стороны на магнитах закреплен небольшой ключ-монетка, который поможет установить или снять площадку с камеры. Благодаря специальным рельефным выступам на поверхности площадка плотно садится на Sony A6700, не вращаясь из стороны в сторону.

  • Размеры: 122.9 х 63.2 х 16 мм
  • Размеры упаковки: 157 х 82 х 43 мм
  • Вес: 68 г
  • Вес брутто: 105 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь