Площадка SmallRig 4338 Baseplate для Sony A6700
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Характеристики
Описание
Площадка SmallRig 4338 Baseplate создана специально для беззеркальной камеры Sony A6700. Она увеличивает общую высоту камеры, что делает ее захват в руке более комфортным – в особенности для людей с большими ладонями. Нижняя пластина выточена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому вы сможете быстро установить камеру на совместимый штатив, стабилизатор или другой держатель. Также предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня и несколько штативных гнезд 1/4" и 3/8" для установки камеры на различные крепления.
В углублении с внешней стороны на магнитах закреплен небольшой ключ-монетка, который поможет установить или снять площадку с камеры. Благодаря специальным рельефным выступам на поверхности площадка плотно садится на Sony A6700, не вращаясь из стороны в сторону.
- Размеры: 122.9 х 63.2 х 16 мм
- Размеры упаковки: 157 х 82 х 43 мм
- Вес: 68 г
- Вес брутто: 105 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь