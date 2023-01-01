Комплект SmallRig 4336 клетка и и фиксатор кабеля для Sony A6700
Код товара : УТ-00071467
Артикул : 4336
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Гарантия 1 год
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Описание
Комплект SmallRig 4336 для Sony A6700 предназначен для крепления аксессуаров, защиты камеры и порта HDMI. В комплект поставки входит клетка и зажим для кабеля HDMI, клетка надежно фиксирует камеру с помощью одного винта 1/4 дюйма-20 снизу и одного винта M2,5 с правой стороны, а встроенные подушки предотвращают появление царапин. Зажим для кабеля HDMI быстро крепится к левой стороне корпуса с помощью винта, защищая порт HDMI и обеспечивая стабильную передачу.
Клетка оснащена множеством точек для крепления аксессуаров, включая 1/4" и 3/8" резьбовые отверстия, крепление Arca Swiss, ARRI 3/8", холодный башмак, крепление NATO и нижнее гнездо крепления QD. Кроме того, в комплект поставки входит магнитный шестигранный ключ для легкой разборки и сборки.
Характеристики:
- Материалы: алюминиевый сплав.
- Размеры: 139.5 x 91 x 62.2 мм
- Вес: 152 г