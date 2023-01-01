Описание

Комплект SmallRig 4336 для Sony A6700 предназначен для крепления аксессуаров, защиты камеры и порта HDMI. В комплект поставки входит клетка и зажим для кабеля HDMI, клетка надежно фиксирует камеру с помощью одного винта 1/4 дюйма-20 снизу и одного винта M2,5 с правой стороны, а встроенные подушки предотвращают появление царапин. Зажим для кабеля HDMI быстро крепится к левой стороне корпуса с помощью винта, защищая порт HDMI и обеспечивая стабильную передачу.

Клетка оснащена множеством точек для крепления аксессуаров, включая 1/4" и 3/8" резьбовые отверстия, крепление Arca Swiss, ARRI 3/8", холодный башмак, крепление NATO и нижнее гнездо крепления QD. Кроме того, в комплект поставки входит магнитный шестигранный ключ для легкой разборки и сборки.

Характеристики: