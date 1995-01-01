Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4333 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL25. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

При зарядном токе 5В 1.6А аккумулятор зарядится с 0 до 100% быстрее чем за 2 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов EN-EL25 или заряжать батарею в камере (при наличии у фотоаппарата такой функции). Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».

Совместимые камеры:

Nikon Z30, Z50, Z fc

Характеристики

Напряжение: 7.6 В

Емкость: 1250 мАч, 9.5 Втч

Ток заряда через USB: 5В 1.6А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Вес: 51 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация