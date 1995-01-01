Аккумулятор SmallRig EN-EL25, USB-C зарядка (4333)
Код товара : УТ-00072919
Артикул : 4333
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4333 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL25. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.
При зарядном токе 5В 1.6А аккумулятор зарядится с 0 до 100% быстрее чем за 2 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов EN-EL25 или заряжать батарею в камере (при наличии у фотоаппарата такой функции). Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.
Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».
Совместимые камеры:
- Nikon Z30, Z50, Z fc
Характеристики
- Напряжение: 7.6 В
- Емкость: 1250 мАч, 9.5 Втч
- Ток заряда через USB: 5В 1.6А (макс.)
- Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Вес: 51 г
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4333 EN-EL25
- Кабель USB-A - USB-С, 0.6 м
- Крышка контактов
- Инструкция