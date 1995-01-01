Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4332 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15C. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2А аккумулятор зарядится с 0 до 100% за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов EN-EL15 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».

Совместимые камеры:

Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z8

Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850

Nikon D7000, D7100, D7200, D7500

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2400 мАч, 17.3 Втч

Ток заряда через USB: 5В 2А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Размеры: 51.8 х 38.8 х 22.6 мм

Размеры упаковки: 99 х 90 х 36 мм

Вес: 80 г

Вес брутто: 134 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация