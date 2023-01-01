Описание

Клетка SmallRig 4320 Limited Edition – ограниченный выпуск для камеры Sony ZV-E1 в белом цвете. Оснащена дополнительной накладкой, увеличивающей выступ под пальцы для лучшего захвата камеры. Основное предназначение: установка дополнительных аксессуаров, таких как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. С такой клеткой вы сможете собрать набор принадлежностей для выполнения самых сложных задач. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – 2 холодных башмака для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.

Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).

В комплекте также идет фиксатор HDMI кабеля, который защищает HDMI гнездо камеры от повреждений при сильном рывке за кабель, а также обеспечивает надежное соединение при съемке динамичных сюжетов.