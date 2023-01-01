Клетка SmallRig 4320 Limited Edition для Sony ZV-E1 + фиксатор кабеля
Код товара : УТ-00070943
Артикул : 4320
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Клетка SmallRig 4320 Limited Edition – ограниченный выпуск для камеры Sony ZV-E1 в белом цвете. Оснащена дополнительной накладкой, увеличивающей выступ под пальцы для лучшего захвата камеры. Основное предназначение: установка дополнительных аксессуаров, таких как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. С такой клеткой вы сможете собрать набор принадлежностей для выполнения самых сложных задач. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – 2 холодных башмака для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.
Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).
В комплекте также идет фиксатор HDMI кабеля, который защищает HDMI гнездо камеры от повреждений при сильном рывке за кабель, а также обеспечивает надежное соединение при съемке динамичных сюжетов.
- Размеры: 159.5 х 89.8 х 65.5 мм
- Вес: 174 г
- Размеры упаковки: 184 х 102.5 х 51 мм
- Вес брутто: 250 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон