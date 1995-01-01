Описание

Клетка SmallRig 4316 Night Eagle для Nikon Z8 отличается необычным дизайном с выразительным изгибами корпуса, акцентами красного и бронзового цвета и отделкой рукояти из натуральной кожи. Она обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсам и органам управления, будучи при этом максимально легкой и компактной. Клетка позволяет установить на камеру дополнительные аксессуары: верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, внешние аккумуляторы, фиксаторы для USB и HDMI кабеля и так далее. По периметру клетки сделаны резьбовые гнезда 1/4", сверху под углом расположен холодный башмак (съемный) и гнездо ARRI 3/8", слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы максимально быстро и просто.

Клетка выточена из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. На внутренние поверхности нанесены накладки из силикона, чтобы не царапать камеру. Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. По бокам и снизу проделаны отверстия для крепления кистевого или плечевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.

Размеры: 130.5 х 61.5 х 58.9 мм

х 58.9 Размеры упаковки: 180 х 138 х 67 мм

Вес: 182 г

Вес брутто: 280 г

Материалы: алюминиевый сплав

Комплектация