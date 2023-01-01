Площадка SmallRig 4314 Baseplate для Sony ZV-E1
Код товара : УТ-00071967
Артикул : 4314
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Площадка SmallRig 4314 Baseplate создана специально для беззеркальной камеры Sony ZV-E1. Она увеличивает общую высоту камеры, что делает ее захват в руке более комфортным – в особенности для людей с большими ладонями. Нижняя пластина выточена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому вы сможете быстро установить камеру на совместимый штатив, стабилизатор или другой держатель. Также предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня и несколько штативных гнезд 1/4"-20 для установки камеры на различные крепления.
В углублении с внешней стороны на магнитах закреплен небольшой ключ-монетка, который поможет установить или снять площадку с камеры. Благодаря специальным рельефным выступам на поверхности площадка плотно садится на Sony ZV-E1, не вращаясь из стороны в сторону.
- Размеры: 121.4 х 54.2 х 13 мм
- Размеры упаковки: 155 х 81.5 х 42 мм
- Вес: 65 г
- Вес брутто: 101 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь