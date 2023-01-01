Клетка SmallRig 4308 Rhinoceros Cage Kit для Sony A7 IV, A7R V, A7S III
Код товара : УТ-00070942
Артикул : 4308
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Комплект из клетки и фиксатора HDMI кабеля SmallRig 4308 для Sony A7 IV, A7R V, A7S III. Новый дизайн получил собственное имя «Носорог» (Rhinoceros). Это максимально облегченный и эргономичный дизайн, благодаря которому клетка почти не ощущается на камере. По всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда типа 1/4" и Arri 3/8" (с отверстиями для боковых шпилек), сверху под небольшим углом расположен башмак для аксессуаров, слева – планка НАТО, нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста по стандарту Arca Swiss.
На клетке предусмотрены проушины для плечевого и кистевого ремней. Доступ к батарее, органам управления и всем интерфейсам остается свободным, дисплей камеры свободно откидывается и вращается. Камера фиксируется в 3 точках, что полностью исключает какой-либо люфт, свободное движение относительно клетки. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов хранится многофункциональный инструмент: плоская отвертка и шестигранный ключ 2 в 1.
Фиксатор HDMI кабеля прежде всего защищает HDMI порт камеры, который может получить повреждения при случайном рывке за кабель. Также обеспечивает надежное соединение (особенно актуально при съемке в движении). Устанавливается на 1 винт 1/4", дополнительно затягивается плоской отверткой.
- Размеры: 161.4 х 71.2 х 107.9 мм
- Размеры упаковки: 184 х 139 х 86 мм
- Вес: 180 г
- Вес брутто: 320 г
- Материалы: алюминиевый сплав, карбон, нержавеющая сталь, силикон