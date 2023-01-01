Описание

Поворотная площадка SmallRig 4305 позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Дублируется кнопка разблокировки объектива, поэтому смена оптики не представляет никаких проблем. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.

Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.

Совместима с камерами GFX50S II, GFX100S и GFX100 II, причем GFX100 II может использоваться вместе с клеткой 4201.

Совместимые объективы:

FUJIFILM GF 20-35mm f/4

FUJIFILM GF 35-70mm f/4.5-5.6

FUJIFILM GF 80mm f/1.7

FUJIFILM GF 110mm f/2

FUJIFILM GF 45mm f/2.8

FUJIFILM GF 32-64mm f/4

FUJIFILM GF 23mm f/4

FUJIFILM GF 30mm f/3.5

FUJIFILM GF 45-100mm f/4

FUJIFILM GF 120mm f/4

Комплектация:

Поворотная площадка

Съемная площадка для камеры + базовая пластина

Соединительная пластина

Шестигранный ключ

Характеристики