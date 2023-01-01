Поворотная площадка SmallRig 4305 для Fujifilm GFX серии
Код товара : УТ-00071616
Артикул : 4305
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Поворотная площадка SmallRig 4305 позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Дублируется кнопка разблокировки объектива, поэтому смена оптики не представляет никаких проблем. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.
Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.
Совместима с камерами GFX50S II, GFX100S и GFX100 II, причем GFX100 II может использоваться вместе с клеткой 4201.
Совместимые объективы:
- FUJIFILM GF 20-35mm f/4
- FUJIFILM GF 35-70mm f/4.5-5.6
- FUJIFILM GF 80mm f/1.7
- FUJIFILM GF 110mm f/2
- FUJIFILM GF 45mm f/2.8
- FUJIFILM GF 32-64mm f/4
- FUJIFILM GF 23mm f/4
- FUJIFILM GF 30mm f/3.5
- FUJIFILM GF 45-100mm f/4
- FUJIFILM GF 120mm f/4
Комплектация:
- Поворотная площадка
- Съемная площадка для камеры + базовая пластина
- Соединительная пластина
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры: 144 х 100.6 х 100.1 мм
- Размеры упаковки: 184 х 101 х 57 мм
- Вес: 236 г
- Вес брутто: 320 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь