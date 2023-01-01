Ограничитель фокусировки SmallRig 4302 AB Hard Stops Kit, для фоллоу-фокуса MagicFIZ, 8 шт
Код товара : УТ-00071225
Артикул : 4302
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Тип товара
Другое
Описание
Комплект из стопперов для зубчатой муфты систем фоллоу фокус. Подходит для стандартной насечки M0.8 с шириной 13.2мм. Разработан специально для беспроводной системы фокусировки MagicFIZ (3781, 3782) от SmallRig. При установке позволяет физически заблокировать движение, тем самым обозначая точки A и B.
Ограничители AB исключительно компактны и могут свободно располагаться для установки на бесшовные кольца шестерни фокусировки (модели: 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296) с помощью обратной застежки или легко сниматься.
- Комплектация: стоппер A/B (8шт)
- Размер: 17,4 x 6 x 8,54 мм
- Материал: АБС-пластик / Поликарбонат