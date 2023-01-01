Описание

Комплект из стопперов для зубчатой муфты систем фоллоу фокус. Подходит для стандартной насечки M0.8 с шириной 13.2мм. Разработан специально для беспроводной системы фокусировки MagicFIZ (3781, 3782) от SmallRig. При установке позволяет физически заблокировать движение, тем самым обозначая точки A и B.

Ограничители AB исключительно компактны и могут свободно располагаться для установки на бесшовные кольца шестерни фокусировки (модели: 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296) с помощью обратной застежки или легко сниматься.