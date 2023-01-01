Поворотная площадка SmallRig 4300 для Canon EOS R серии
Код товара : УТ-00071947
Артикул : 4300
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Описание
Поворотная площадка SmallRig 4300 для камер Canon EOS R серии позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.
Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.
Совместимые камеры: Canon EOS R5 / R5C / R6 / R6 Mark II
Совместимо с адаптерами Canon Mount Adapter EF-EOS R, Canon Control Ring Mount Adapter EF-EOS R.
Комплектация:
- Кольцо объектива
- Установочная площадка
- Съемная площадка для камеры + базовая пластина
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры: 124 х 94 х 68.7 мм
- Размеры упаковки: 144 х 102.5 х 56 мм
- Вес: 163 г
- Вес брутто: 223 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь