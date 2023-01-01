Описание

Поворотная площадка SmallRig 4300 для камер Canon EOS R серии позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.

Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.

Совместимые камеры: Canon EOS R5 / R5C / R6 / R6 Mark II

Совместимо с адаптерами Canon Mount Adapter EF-EOS R, Canon Control Ring Mount Adapter EF-EOS R.

Комплектация:

Кольцо объектива

Установочная площадка

Съемная площадка для камеры + базовая пластина

Шестигранный ключ

Характеристики