Штатив SmallRig 4288 c шаровой головой CT200, алюминиевый, с клипсами
Код товара : УТ-00071470
Артикул : 4288
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Описание
Универсальный алюминиевый штатив SmallRig 4288 специально разработан для съемки, прямых трансляций и видеоблогов. Центральная колона легко может быть переключена в вертикальную ориентацию. Четырехсекционные ножки с клипсовыми замками позволяют за секунды регулировать высоту до 185 см, в комплекте идет удобная шаровая головка CT200.
Штатив легко превращается в монопод, достаточно открутить одну ножку и закрепить на неё головку с быстросъёмной площадкой. Колонна имеет разметку для удобства и экономии времени, угол её разворота составляет 180 градусов. Для съёмки с низкого угла есть возможность убрать центральную колонну и закрепить головку в основание штатива, разложив штатив на высоту 26 см.
Характеристики:
- Грузоподъемность : до 15 кг
- Длина в сложенном виде : 63 см
- Максимальная высота: 185 см
- Минимальная высота: 26 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Вес : 2080 г