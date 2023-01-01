Описание

Универсальный алюминиевый штатив SmallRig 4288 специально разработан для съемки, прямых трансляций и видеоблогов. Центральная колона легко может быть переключена в вертикальную ориентацию. Четырехсекционные ножки с клипсовыми замками позволяют за секунды регулировать высоту до 185 см, в комплекте идет удобная шаровая головка CT200.

Штатив легко превращается в монопод, достаточно открутить одну ножку и закрепить на неё головку с быстросъёмной площадкой. Колонна имеет разметку для удобства и экономии времени, угол её разворота составляет 180 градусов. Для съёмки с низкого угла есть возможность убрать центральную колонну и закрепить головку в основание штатива, разложив штатив на высоту 26 см.

Характеристики: