Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4266 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без зарядного устройства: просто подключите ее к сетевому адаптеру, универсальному USB аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.2А аккумулятор зарядится с 0 до 100% за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов NP-W235 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время использования (не работает в качестве «каплера»)

Совместимые камеры:

Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II

Характеристики

Ячейки питания: 2х NCR18500A240A, литий-ионные

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2400 мАч, 17.28 Втч

Ток заряда через USB: 5В 2.2А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Размеры: 52.3 х 38.8 х 22.7 мм

Размеры упаковки: 99 х 90 х 36 мм

Вес: 83 г

Вес брутто: 134 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация