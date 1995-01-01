Аккумулятор SmallRig 4266 NP-W235, с портом зарядки USB-C
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Характеристики
Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4266 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без зарядного устройства: просто подключите ее к сетевому адаптеру, универсальному USB аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.
Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.2А аккумулятор зарядится с 0 до 100% за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов NP-W235 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.
Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время использования (не работает в качестве «каплера»)
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II
Характеристики
- Ячейки питания: 2х NCR18500A240A, литий-ионные
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2400 мАч, 17.28 Втч
- Ток заряда через USB: 5В 2.2А (макс.)
- Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Размеры: 52.3 х 38.8 х 22.7 мм
- Размеры упаковки: 99 х 90 х 36 мм
- Вес: 83 г
- Вес брутто: 134 г
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4266 NP-W235
- Кабель USB-A - USB-С, 0.6 м
- Крышка корпуса
- Инструкция