Описание

SmallRig 4263 L-Shape Grip предоставляет дополнительный выступ для более комфортного захвата камеры, а также возможность ее вертикальной установки на штатив или электронный стабилизатор: в рукоятке сбоку сделано штативное гнездо 1/4". Холодный башмак на нижней панели позволяет установить дополнительный аксессуар, когда камера стоит вертикально или вы снимаете с рук. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста системы Arca Swiss, благодаря чему вы сможете быстро поставить ее на совместимый штатив или иной держатель. В нижней части рукоятки предусмотрена проушина для крепления кистевого ремня.

Хват SmallRig 4263 (особенно в сочетании с кистевым ремнем) облегчает съемку с удержанием камеры одной рукой, помогает при использовании тяжелых объективов, снижает усталость мышц при длительной съемке. По внешнему виду он максимально точно повторяет дизайн Nikon Z fc, органично сочетается с камерой. Устанавливается на камеру с помощью D-образного кольца, без использования дополнительных инструментов.

Материалы: алюминиевый сплав, силикон.