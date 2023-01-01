Рукоятка-хват SmallRig 4260 для Fujifilm X-T5, черная (аналог HG-XT5)
Код товара : УТ-00070937
Артикул : 4260
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Рукоятка SmallRig 4260 обеспечивает дополнительный выступ под пальцы, улучшая захват камеры Fujifilm X-T5 – с большим выступом ее можно легко удерживать одной рукой. Наиболее актуальна при использовании тяжелых объективов, а также для длительных съемок: меньше вероятность выронить камеру при появлении мышечной усталости. Снизу предусмотрена проушина для крепления кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, поэтому камеру можно напрямую, без дополнительных площадок, устанавливать на совместимые штативы и электронные стабилизаторы.
Стилистически максимально повторяет отделку корпуса Fujifilm X-T5, поэтому выглядит на камере гармонично. В комплект также входит красная спусковая кнопка (декоративная).
- Размеры: 133.2 х 58.1 х 69 мм
- Размеры упаковки: 18.4 х 10.1 х 6 см
- Вес: 79 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон