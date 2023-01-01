Описание

Клетка SmallRig 4257 для беззеркальной камеры Sony ZV-E1 позволяет устанавливать различные аксессуары: боковые и верхние ручки, осветители, микрофоны, внешние мониторы, внешние аккумуляторы, аксессуары для оптики и так далее. Для этого предусмотрено 2 холодных башмака (сверху), планка НАТО (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4"-20 и ARRI 3/8" (с отверстиями для боковых шпилек). Клетка также обеспечивает увеличенный выступ под пальцы правой руки (накладка съемная). Фиксатор HDMI кабеля защищает порт на камере от повреждений при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает надежное соединение с внешним монитором во время динамичной съемки.

Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, горячему башмаку и другим интерфейсам камеры остается открытым. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому камеру с этой клеткой можно быстро устанавливать на множество совместимых штативов, электронных стабилизаторов и других держателей. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован мультитул: шестигранный ключ + шлицевая отвертка. Клетка фиксируется в трех точках камеры: в штативное гнездо и по бокам, поэтому исключается какой-либо люфт соединения. По бокам и снизу предусмотрены широкие проушины для крепления плечевого или кистевого ремней. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях клетки исключают появление царапин на корпусе камеры.

Клетка выполнена из прочного алюминиевого сплава. Она очень легкая: весь комплект с фиксатором кабеля весит всего 174 г.

Характеристики

Размеры: 159.5 х 89.8 х 65.5 мм

Размеры упаковки: 181 х 102.5 х 51 мм

Вес: 174 г

Вес брутто: 205 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Комплектация: