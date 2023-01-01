Клетка SmallRig 4256 для Sony ZV-E1
Код товара : УТ-00070936
Артикул : 4256
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 4256 разработана специально под размеры камеры Sony ZV-E1. Основное предназначение: установка дополнительных аксессуаров, таких как ручки, мониторы, микрофоны, лампы освещения и так далее. С такой клеткой вы сможете собрать набор принадлежностей для выполнения самых сложных задач. По всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху – 2 холодных башмака для аксессуаров, слева – планка НАТО. Нижняя часть клетка выполнена в форме ласточкиного хвоста типа Arca Swiss, что позволяет напрямую устанавливать ее на совместимые штативы и стабилизаторы. При этом доступ ко всем интерфейсам и органам управления, к горячему башмаку и встроенным микрофонам камеры остается свободным.
Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях защищают корпус камеры от появления царапин. Широкие проушины позволяют использовать плечевой или кистевой ремни. В углублении на нижней пластине с помощью магнита фиксируется ключ (отвертка + шестигранник).
- Размеры: 136.2 х 89.8 х 53 мм
- Вес: 128 г
- Размеры упаковки: 184 х 101 х 57 мм
- Вес брутто: 204 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон