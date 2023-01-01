Поворотная плошадка SmallRig 4244 для камер Sony a1, a7, a9, FX серии
Код товара : УТ-00071946
Артикул : 4244
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Описание
Поворотная площадка SmallRig 4244 для камер Sony Alpha позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Дублируется кнопка разблокировки объектива, поэтому смена оптики не представляет никаких проблем. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.
Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.
Совместимые камеры: Sony a7 III, a7 IV, a7R III, a7R IV, a7R V, a7S III, a1, a9 II, FX3, FX30.
Совместимые клетки SmallRig: 4198 / 3668 / 3668B / 3669 /3669B/ 3669C / 3708 / 3710 / 4139 / 4184 (фиксаторы кабеля не могут использоваться при вертикальном положении камеры).
Совместимые объективы:
Sony
- FE 12-24mm F2.8 GM
- FE 16-35mm F2.8 GM
- FE 24-70mm F2.8 GM II
- FE 24-70mm F2.8 GM
- FE 14mm F1.8 GM
- FE 24mm F1.4 GM
- FE 35mm F1.4 GM
- FE 50mm F1.2 GM
- FE 50mm F1.4 GM
- FE 85mm F1.4 GM
- FE 100mm F2.8 STF GM OSS
- FE 135mm F1.8 GM
- FE 12-24mm F4 G
- FE PZ 16-35mm F4 G
- FE 20-70mm F4 G
- FE 24-105mm F4 G OSS
- FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS
- FE 20mm F1.8 G
- FE 90mm f/2.8 Macro G OSS
- Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS
- Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS
- Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA
- Planar T* FE 50mm F1.4 ZA
- Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
Tamron
- 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
- 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2
- 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
- 17-28mm F/2.8 Di III RXD
- 28-75mm F/2.8 Di III RXD
- 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
- 70-180mm F/2.8 Di III VXD
- 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
Sigma
- 14-24mm f/2.8 DG DN
- 24-70mm F2.8 DG DN
- 20mm F1.4 DG DN
- 24mm F1.4 DG DN
- 35mm F1.2 DG DN
- 50mm F1.4 DG DN
- 85mm F1.4 DG DN
- 105mm F2.8 DG DN MACRO
- 14mm F1.8 DG HSM
- 20mm F1.4 DG HSM
- 24mm F1.4 DG HSM
- 28mm F1.4 DG HSM
- 35mm F1.4 DG HSM
- 40mm F1.4 DG HSM
- 70mm F2.8 DG MACRO
- 85mm F1.4 DG HSM
- 135mm F1.8 DG HSM
- 16-28mm F2.8 DG DN
- 28-70mm F2.8 DG DN
- 100-400mm F5-6.3 DG DN OS
Samyang
- AF 14mm F2.8 FE
- AF 18mm F2.8 FE
- AF 24mm F2.8 FE
- AF 35mm F1.4 FE
- AF 35mm F1.4 FE Ⅱ
- AF 35mm f/1.8 FE
- AF 45mm F1.8 FE
- AF 50mm F1.4 FE II
- AF 50mm F1.4 FE
- AF 75mm F1.8 FE
- AF 85mm F1.4 FE II
- AF 135mm F1.8 FE
- AF 24-70mm F2.8 FE
- AF 35-150mm F2-2.8 FE
- 12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE
- 14mm f/2.8 ED AS IF UMC
- 35mm f/1.4 AS UMC
- 50mm F1.4 AS UMC
- 100mm F2.8 ED UMC MACRO
Комплектация:
- Поворотная площадка
- Съемная площадка для камеры + базовая пластина
- Соединительная пластина
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры: 118.5 х 107 х 72 мм
- Размеры упаковки: 145 х 104 х 57 мм
- Вес: 220 г
- Вес брутто: 280 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь