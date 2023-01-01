Описание

Поворотная площадка SmallRig 4244 для камер Sony Alpha позволяет быстро переходить от пейзажной к портретной ориентации кадра и обратно, не смещая при этом оптическую ось. Площадка не ограничивает доступ к батарейному отсеку или к картам памяти, а также позволяет свободно откидывать дисплей камеры. Дублируется кнопка разблокировки объектива, поэтому смена оптики не представляет никаких проблем. Для быстрой установки камеры предусмотрена съемная площадка стандарта Arca Swiss.

Площадка в сборе может устанавливать на штативные головки системы Arca Swiss, Manfrotto RC2 и любые другие держатели со штативным винтом 1/4"-20 или 3/8"-16. При повороте площадки на 90° ее можно использовать в качестве базы для крепления аксессуаров: например, для установки боковой ручки.

Совместимые камеры: Sony a7 III, a7 IV, a7R III, a7R IV, a7R V, a7S III, a1, a9 II, FX3, FX30.

Совместимые клетки SmallRig: 4198 / 3668 / 3668B / 3669 /3669B/ 3669C / 3708 / 3710 / 4139 / 4184 (фиксаторы кабеля не могут использоваться при вертикальном положении камеры).

Совместимые объективы:

Sony

FE 12-24mm F2.8 GM

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM II

FE 24-70mm F2.8 GM

FE 14mm F1.8 GM

FE 24mm F1.4 GM

FE 35mm F1.4 GM

FE 50mm F1.2 GM

FE 50mm F1.4 GM

FE 85mm F1.4 GM

FE 100mm F2.8 STF GM OSS

FE 135mm F1.8 GM

FE 12-24mm F4 G

FE PZ 16-35mm F4 G

FE 20-70mm F4 G

FE 24-105mm F4 G OSS

FE 70-300mm f/4.5-5.6 G OSS

FE 20mm F1.8 G

FE 90mm f/2.8 Macro G OSS

Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS

Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4 ZA OSS

Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Tamron

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2

24mm F/2.8 Di III OSD M1:2

35mm F/2.8 Di III OSD M1:2

17-28mm F/2.8 Di III RXD

28-75mm F/2.8 Di III RXD

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

70-180mm F/2.8 Di III VXD

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD

Sigma

14-24mm f/2.8 DG DN

24-70mm F2.8 DG DN

20mm F1.4 DG DN

24mm F1.4 DG DN

35mm F1.2 DG DN

50mm F1.4 DG DN

85mm F1.4 DG DN

105mm F2.8 DG DN MACRO

14mm F1.8 DG HSM

20mm F1.4 DG HSM

24mm F1.4 DG HSM

28mm F1.4 DG HSM

35mm F1.4 DG HSM

40mm F1.4 DG HSM

70mm F2.8 DG MACRO

85mm F1.4 DG HSM

135mm F1.8 DG HSM

16-28mm F2.8 DG DN

28-70mm F2.8 DG DN

100-400mm F5-6.3 DG DN OS

Samyang

AF 14mm F2.8 FE

AF 18mm F2.8 FE

AF 24mm F2.8 FE

AF 35mm F1.4 FE

AF 35mm F1.4 FE Ⅱ

AF 35mm f/1.8 FE

AF 45mm F1.8 FE

AF 50mm F1.4 FE II

AF 50mm F1.4 FE

AF 75mm F1.8 FE

AF 85mm F1.4 FE II

AF 135mm F1.8 FE

AF 24-70mm F2.8 FE

AF 35-150mm F2-2.8 FE

12mm F2.8 ED AS NCS FISH-EYE

14mm f/2.8 ED AS IF UMC

35mm f/1.4 AS UMC

50mm F1.4 AS UMC

100mm F2.8 ED UMC MACRO

Комплектация:

Поворотная площадка

Съемная площадка для камеры + базовая пластина

Соединительная пластина

Шестигранный ключ

Характеристики