Описание

Клетка SmallRig 4212 для Canon EOS R8 разработана для защиты камеры и крепления аксессуаров. Камера фиксируется с помощью одного шурупа 1/4" снизу и двух боковых адаптеров с фиксацией, клетка оснащена резиновыми накладками, предотвращающими царапины, и обеспечивает полный доступ ко всем кнопкам, слотам для карт, поворотному экрану и дверце батареи.

Среди креплений для аксессуаров имеются резьбовые отверстия 1/4", резьбовые отверстия 3/8", холодный башмак и отверстия ARRI 3/8". Также имеется разъем QD для быстрой смены плечевого ремня и нижняя площадка с креплением Arca-Swiss для быстрого переключения между режимами статичной съемки, ручной съемки или съемки на гимбале DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro. В комплект входит отвертка для легкой сборки и разборки.

Технические характеристики: