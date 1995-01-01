Клетка SmallRig 4212 для Canon EOS R8
Код товара : УТ-00076185
Артикул : 4212
Гарантия 1 год
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Описание
Клетка SmallRig 4212 для Canon EOS R8 разработана для защиты камеры и крепления аксессуаров. Камера фиксируется с помощью одного шурупа 1/4" снизу и двух боковых адаптеров с фиксацией, клетка оснащена резиновыми накладками, предотвращающими царапины, и обеспечивает полный доступ ко всем кнопкам, слотам для карт, поворотному экрану и дверце батареи.
Среди креплений для аксессуаров имеются резьбовые отверстия 1/4", резьбовые отверстия 3/8", холодный башмак и отверстия ARRI 3/8". Также имеется разъем QD для быстрой смены плечевого ремня и нижняя площадка с креплением Arca-Swiss для быстрого переключения между режимами статичной съемки, ручной съемки или съемки на гимбале DJI RS 2 / RSC 2 / RS 3 / RS 3 Pro. В комплект входит отвертка для легкой сборки и разборки.
Технические характеристики:
- Размеры клетки: 148.1 x 60.3 x 103.0 мм
- Размеры упаковки: 181.0 x 130.0 x 76.0 мм
- Вес клетки: 140.0 ± 5.0 г
- Вес упаковки: 215.0 ± 5.0 г
- Материалы: Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон