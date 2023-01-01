Описание

Клетка с набором аксессуаров SmallRig 4184 предназначена для тех, кто использует Sony FX3 или FX30 с фирменным микрофонным XLR адаптером (у FX3 он входит в базовую комплектацию, для FX30 – продается отдельно). Клетка обладает модульным дизайном: при использовании XLR рукоятки верхняя пластина снимается для большей компактности. В набор также входит удлинитель XLR рукоятки, обеспечивающий более комфортный захват и дополнительные монтажные точки для крепления аксессуаров, зажим-фиксатор для HDMI кабеля и кистевой ремень.

По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4" и 3/8", сверху под углом расположен холодный башмак, слева – еще одна планка НАТО. Имеются прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее напрямую на штативы и другие держатели такого же стандарта.

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками. В комплекте также идет съемный зажим для HDMI кабеля, который защищает от повреждений гнездо камеры, а также обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.

Клетка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления.

Размеры: 159 х 118 х 165 мм (вместе с XLR рукояткой Sony)

Вес: 318 г

Размеры упаковки: 180 х 129.5 х 78 мм

Вес брутто: 425 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, кожа

Комплектация: