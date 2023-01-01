Клетка SmallRig 4184 для Sony FX30 / FX3 + набор аксессуаров
Код товара : УТ-00070107
Артикул : 4184
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка с набором аксессуаров SmallRig 4184 предназначена для тех, кто использует Sony FX3 или FX30 с фирменным микрофонным XLR адаптером (у FX3 он входит в базовую комплектацию, для FX30 – продается отдельно). Клетка обладает модульным дизайном: при использовании XLR рукоятки верхняя пластина снимается для большей компактности. В набор также входит удлинитель XLR рукоятки, обеспечивающий более комфортный захват и дополнительные монтажные точки для крепления аксессуаров, зажим-фиксатор для HDMI кабеля и кистевой ремень.
По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4" и 3/8", сверху под углом расположен холодный башмак, слева – еще одна планка НАТО. Имеются прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее напрямую на штативы и другие держатели такого же стандарта.
Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками. В комплекте также идет съемный зажим для HDMI кабеля, который защищает от повреждений гнездо камеры, а также обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.
Клетка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления.
- Размеры: 159 х 118 х 165 мм (вместе с XLR рукояткой Sony)
- Вес: 318 г
- Размеры упаковки: 180 х 129.5 х 78 мм
- Вес брутто: 425 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, кожа
Комплектация:
- клетка
- 2 планки НАТО
- фиксатор HDMI кабеля
- удлинитель XLR рукоятки Sony
- кистевой ремень
- 2 винта 1/4"-20
- шестигранный ключ